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Dünya

ABD: Kuzey Kore'yi kışkırtıcı adımlarına devam etmemeye ve müzakere masasına dönmeye çağırıyoruz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 250 yeni tip balistik füze fırlatıcısının teslimini duyurmak üzere Pyongyang'da düzenlenen törene katılmasına yönelik haberlerle ilgili açıklamalarda bulunan ABD yönetimi, Kuzey Kore'ye 'kışkırtıcı' adımlardan vazgeçmesi ve müzakere masasına dönmesi çağrısında bulundu.

AA6 Ağustos 2024 Salı 11:18 - Güncelleme:
ABD: Kuzey Kore'yi kışkırtıcı adımlarına devam etmemeye ve müzakere masasına dönmeye çağırıyoruz
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 250 yeni tip balistik füze fırlatıcısının teslimini duyurmak üzere Pyongyang'da düzenlenen törene katılmasına yönelik haberlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Miller, basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'yi kışkırtıcı adımlarına devam etmemeye ve müzakere masasına dönmeye çağırıyoruz." dedi.

Pyongyang yönetiminin nükleer deneme olasılığına ilişkin soruya Miller, "Konuya ilişkin bir değerlendirmem yok." yanıtını verdi.

KUZEY KORE'DE ETKİLİ OLAN SELLER

Miller, Kuzey Kore'nin kuzeybatısında etkili olan şiddetli yağış ve seller konusunda ise "Elbette düşüncelerimiz, dünyanın herhangi bir yerindeki insanların afet yaşadığı durumlarda olduğu gibi Kuzey Kore halkıyla birliktedir." ifadelerini kullandı.

Hükümetler arası görüşlerin farklı olmasının insanlara karşı tavırları değiştirmediğine işaret eden Miller, "Kuzey Kore halkının insani ihtiyaçlarının karşılanmasını umuyoruz." dedi.

KİM, TÖRENE KATILDI

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) 5 Ağustos'taki haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 250 yeni tip balistik füze fırlatıcısının teslimini duyurmak üzere Pyongyang'da düzenlenen törene katılmıştı.

Kim törende, yeni fırlatıcıların cephe birliklerine, Güney Kore'ye karşı "ezici askeri güç" kazandıracağını ve "taktik" nükleer silahların kullanımını daha pratik ve verimli hale getireceğini belirtmişti.

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