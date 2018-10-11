ABD'de mahkeme suçlu bulunan eski bir akademisyene piyano çalma cezası verdi

ABD'de mahkeme, Yale ve New York üniversitelerinde nörolojik araştırmalar yürüten eski bir akademisyene, araştırma fonlarını zimmetine geçirmek suçundan yoksul yaşlılar için piyano çalma cezası verdi.

Yargıç Analisa Torres, haziran ayında, 2012-2014 arasında New York Üniversitesinin çeşitli hibe programlarından 87 bin doları zimmetine geçirdiğini kabul eden eski araştırma görevlisi Dr. Alexander Neumeister'ı, Connecticut eyaletindeki yoksul yaşlılar için piyano çalmaya mahkum etti.

Torres, eğitimli bir piyanist olan Neumeister'in, gelecek 3 yıl boyunca Bridgeport, New Haven, Hartford ve Waterbury'de haftada en az 2 kere birer saat piyano çalması gerektiğini belirtti.

Neumeister'in 2004-2010 arasında Yale Üniversitesinde görev yaparken zimmetine geçirdiği 76 bin doları da geri ödemesi gerekiyor.

Nörolojik rahatsızlıklar üzerine çalışmalar yapan Neumeister, geçen yıl kasım ayında, zimmetine para geçirmek suçlamasıyla tutuklanmıştı.