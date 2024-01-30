ABD-Meksika sınırında göçmen krizi

ABD Yüksek Mahkemesi'nin iptal kararına rağmen Teksas Valisi Greg Abbot'un, Meksika sınırına dikenli tel çekmeye devam edeceğini açıklaması üzerine başlayan gerginlik devam ediyor.

Meksika-Texas sınırını teşkil eden Rio Grande nehrinin sığ bölgelerinden yürüyerek geçen düzensiz göçmenlerin bir kısmı, dikenli tellere ve sınır devriyelerine rağmen ABD topraklarına geçmeyi başarıyor.

Daha iyi yaşam şartlarına ulaşmak ve ABD'den insani sığınma talebinde bulunmak amacıyla Meksika'nın Ciudad Juarez kentine gelen göçmenler, Rio Grande Nehri üzerinden ABD sınırına ulaşmaya çalışıyor.

ABD'de Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Texas Valisi Abbott'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

