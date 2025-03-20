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Dünya

ABD, Meksika sınırında tampon askeri bölgeler oluşturacak

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Meksika sınırında düzensiz göçmenleri gözaltına alma yetkisine sahip askerlerin görev yapacağı bir tampon bölge oluşturmayı planladığı öne sürüldü.

AA20 Mart 2025 Perşembe 14:37 - Güncelleme:
ABD, Meksika sınırında tampon askeri bölgeler oluşturacak
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Washington Post (WP) gazetesinin, söz konusu gelişmeden haberdar olan ve ismini vermek istemeyen 5 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişini engellemeye yönelik yeni adımlar deniyor.

Bu kapsamda ABD'ye Meksika sınırından giriş yapmaya çalışan düzensiz göçmenlerin yakalanması için yasal olarak görevlendirilen askerlerin, New Mexico eyaletinden California'nın batısına kadar uzanan tampon bölgelerde konuşlandırılması planlanıyor.

Tampon bölgede görev yapacak askerlerin, düzensiz göçmenleri yakalayıp Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) yetkililerine teslim etmesi bekleniyor.

Sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Pentagon tarafından görevlendirilecek askerlerin, özellikle New Mexico sınırına yerleştirilmesi planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın söz konusu planı henüz onaylayıp onaylamadığı bilinmezken Pentagon, İç Güvenlik Bakanlığı ve Beyaz Saray'ın plana ilişkin yorum talebinde bulunan WP'ye yanıt vermediği aktarıldı.

- TRUMP YÖNETİMİNİN GÖÇMENLERE YÖNELİK POLİTİKALARI

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta ABD Kongresi'nde düzenlenen yemin töreninin ardından, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

Trump yönetimi, polise, 22 Ocak'ta kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen alanların içinde veya etrafındaki düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi vermişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvveti gibi birden fazla federal ajansa geniş yetkiler vermişti.

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