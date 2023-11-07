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Dünya

ABD, Meksika'daki kartellerin şirketlerine yaptırım uyguluyor

ABD Hazine Bakanlığı, fentanil kaçakçılığı nedeniyle Meksika'daki 13 Sinaloa Karteli üyesi ile Sonora eyaletindeki 4 şirkete yaptırım uyguladı. ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC), uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi için birtakım kişi ve kurumlara yaptırım kararı aldığı belirtildi.

AA7 Kasım 2023 Salı 22:41 - Güncelleme:
ABD, Meksika'daki kartellerin şirketlerine yaptırım uyguluyor
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Açıklamada, fentanil ve çeşitli uyuşturucuların kaçakçılığını yapan ve bir kısmı kaçak olan 13 Sinaloa Karteli üyesi ile Meksika'nın Sonora eyaletindeki 4 şirketin yaptırım listesine alındığı bildirildi.

Yaptırımlar kapsamında, söz konusu kişi ve kurumların ABD'deki bankaları kullanamayacağı, ABD vatandaşlarıyla çalışmayacağı ve ABD'deki varlıklarının dondurulacağı kaydedildi.

Hazine Müsteşarı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Brian E. Nelson, konuya ilişkin, "ABD, bu yasa dışı uyuşturucu ağlarının suç ortağı yöneticileri ve yardımcıları olan herkesi kararlı şekilde takip edecektir." ifadesini kullandı.

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