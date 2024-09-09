CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Yemen'de İran destekli Husilere ait 3 insansız hava aracı (İHA) ile 2 füze sisteminin imha edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz 24 saat içinde ABD Merkez Komutanlığı kuvvetleri Yemen'de Husilerin kontrolündeki bir bölgede İran destekli Husilere ait üç İHA ve iki füze sistemini başarıyla imha etti. Bu sistemlerin ABD ve koalisyon güçleri ile bölgedeki ticari gemiler için açık ve yakın bir tehdit oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD, koalisyon ve ticaret gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.