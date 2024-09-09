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Dünya

ABD Merkez Komutanlığı: Son 24 saatte Husilere ait 3 İHA ile 2 füze sistemi imha edildi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Yemen'de İran destekli Husilere ait 3 insansız hava aracı (İHA) ile 2 füze sisteminin imha edildiği belirtildi.

DHA9 Eylül 2024 Pazartesi 10:09 - Güncelleme:
ABD Merkez Komutanlığı: Son 24 saatte Husilere ait 3 İHA ile 2 füze sistemi imha edildi
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CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Yemen'de İran destekli Husilere ait 3 insansız hava aracı (İHA) ile 2 füze sisteminin imha edildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz 24 saat içinde ABD Merkez Komutanlığı kuvvetleri Yemen'de Husilerin kontrolündeki bir bölgede İran destekli Husilere ait üç İHA ve iki füze sistemini başarıyla imha etti. Bu sistemlerin ABD ve koalisyon güçleri ile bölgedeki ticari gemiler için açık ve yakın bir tehdit oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD, koalisyon ve ticaret gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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