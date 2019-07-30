ABD'den üç ülkeye 1,5 milyar dolarlık silah satışı

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ABD, Mısır, Güney Kore ve Kanada'ya 1,5 milyar dolarlık silah satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır, Güney Kore ve Kanada'ya toplam 1,5 milyar dolarlık silah satışına onay verdi - Buna göre Mısır, 554 milyon dolar karşılığında bazı savaş gemileri için teknik destek ve iki hızlı devriye botu alacak. Güney Kore, 950 milyon dolar karşılığında insansız hava araçları için lojistik destek, uçuş eğitimi ve iletişim ekipmanı alacak.

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ABD yönetiminin, Mısır, Güney Kore ve Kanada'ya toplamda 1,5 milyar dolarlık silah satışına onay verdiği bildirildi.
 
Pentagon'a bağlı ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından (DSCA) yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu muhtemel silah satışlarına onay verdiği konusunda Kongrenin bilgilendirdirildiği kaydedildi.
 
Üç ayrı paket halinde onaylanan silah satışlarının her biri için Kongreye ayrı ayrı mektuplar gönderen ajans, Mısır, Güney Kore ve Kanada'ya toplamda 1,5 milyar dolarlık silah satışına onay verildiğini bildirdi.
 
Buna göre, Mısır'ın 554 milyon dolar karşılığında "Oliver Hazard Perry" tipi savaş gemileri, FMC füze botları ve MHC/CMH mayın arama gemileri için teknik desteğin yanı sıra 25 ve 28 metrelik iki hızlı devriye botu satışının yer aldığı kaydedildi.
 
Güney Kore'nin ise 950 milyon dolar karşılığında elinde bulundurduğu 30 adet RQ-4 Block tipi insansız hava aracı için lojistik destek, uçuş eğitimi, iletişim ekipmanı, parça ve bakım desteği alacağı belirtildi.
 
Ayrıca Kanada'nın da 44 milyon dolar kaşılığında 152 adet MIDS-JTRS gelişmiş askeri iletişim ekipmanı, teknik destek ve parçalarını alacağı kaydedildi.

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