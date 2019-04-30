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ABD Müslüman Kardeşler'i terör örgütü listesine almaya hazırlanıyor'

Beyaz Saray, Trump yönetiminin Müslüman Kardeşler teşkilatını, terör örgütü listesine almaya hazırlandığını açıkladı.

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Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, Trump yönetiminin Müslüman Kardeşler'i yabancı bir terör örgütü olarak tanımlamak için çalıştığı belirtilerek, Mısır'ın en eski İslami hareketine karşı yaptırımlar getirilebileceği ifade edildi.
 
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan'ın, ulusal güvenlik ekibine ve endişesini paylaşan bölgedeki liderlere danıştığını ve bu karar için çalıştığını belirtti.
 
ABD, İran Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanıdı
Öte yandan Nisan ayı başlarında açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin, İran ordusuna bağlı özel kuvvet Devrim Muhafızları'nı terör örgütü olarak tanıdığını duyurmuştu.
 
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe ise, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü ilan etmesi durumunda ABD ordusunu terör örgütleri listesine alacakları tehdidinde bulunmuştu.
 
(Reuters)

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