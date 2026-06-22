Vance, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptının uygulanmasına ilişkin, arabulucular Pakistan ve Katar'ın da yer aldığı görüşmelerin yapıldığı İsviçre'nin Bürgenstock kasabasından ayrılmadan önce değerlendirmelerde bulundu.

İran ile hafta sonu gerçekleştirilen müzakerelerde oldukça iyi ilerleme kaydettiklerini belirten Vance, "başarılı nihai anlaşma" için iyi bir temel attıklarını ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu savunan Vance, ABD'ye geri döneceğini ancak teknik ekiplerin "önemli hedeflere ulaşılması" için gerekli denetim altında çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Gaz ve petrol fiyatlarının düşmeye ve milyonlarca varil ham petrol ile doğal gazın Hürmüz Boğazı'ndan akmaya başladığını belirten Vance, Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan arındırılması için koordinasyon merkezi kurmak istediklerini ifade etti.

Vance, "Koordinasyon mekanizması kurmak istedik, böylece kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak çatışmalar olduğunda, bunların tırmanmasına yol açmak yerine birlikte çözüm üretebilelim ve dün tam olarak bunu yaptık." şeklinde konuştu.

Bölgede "çatışma önleme mekanizması" kurmak istediklerini ve kurduklarını belirten Vance, şunları dile getirdi:

"Eğer ateş açılırsa, Hizbullah İsrail'e ateş açarsa veya İsrail karşılık verirse, bölgede başka çatışmalar ortaya çıkarsa, birbirimizle konuşup ateş açmayı nasıl durduracağımızı, bölgeyi nasıl daha güvenli hale getireceğimizi, müttefiklerimizi ve diğer herkesi nasıl koruyacağımızı bulabilelim."

- UAEA HEYETİ YENİDEN

İran tarafının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerini yeniden davet etmeyi onayladığını belirten Vance, bu durumu "Amerikalıları en çok heyecanlandıran ve büyük bir dönüm noktası" olarak niteledi.

Vance, bunun "İran'daki nükleer silah programının kalıcı sona erdirilmesinin ilk adımı" olduğunu savunarak, "Tam olarak yapmak istediğimiz şey de buydu." ifadesini kullandı.

- "EVET, (İRAN TARAFI) ÇEKİLMEKLE TEHDİT ETTİ"

Uluslararası kamuoyunda İran tarafının müzakerelerden çekileceklerine dair tehditlerin yer aldığının farkında olduklarını belirten Vance, "Evet, (İran tarafı) çekilmekle tehdit ettiler." diye konuştu.

Görüşmelerin gece (sabaha karşı), 01.00 sonrasına kadar sürdüğünü dile getiren Vance, "(İran tarafı) Müzakerelerden çekilmediler ve teknik ekipleri şu anda bizim teknik ekibimizle birlikte çalışıyor." dedi.

- LÜBNAN

Lübnan'ın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunacağını vurgulayan Vance, İsrail'in güvenliğinin sağlanacağı bir noktaya ulaşılmasının "çok fazla çalışma gerektireceğine inandıklarını" dile getirdi.

Vance, Lübnan konusunda "doğru koordinasyon sağladıklarından" emin olmak istediklerinin altını çizerek, "Lübnan silahlı kuvvetleriyle koordinasyon gerektirecek ve ayrıca İran'ın Hizbullah'ı dizginlemesi gerekecek. Bunlar, dün konuştuğumuz türden şeyler ve tekrar ediyorum, 24 saat öncesine kıyasla çok daha ilerlediğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

- DONDURULMUŞ VARLIKLAR

İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasında ABD ve Katar'ın onayının bulunduğunu kaydeden Vance, "Para, İran halkının yararına Amerikan soya fasulyesi, Amerikan mısırı ve Amerikan buğdayı satın alınması için kullanılacak." dedi.

Vance, şunları söyledi:

"İran'ın varlıkları bir gün serbest bırakılırsa bunlar, Amerikan çiftçilerini zenginleştirecek ve İran halkını besleyecektir. Bu, çok iyi ve klasik bir Trump anlaşmasıdır. Bu, halkımız için harika, İran halkı için harika. Bu, bölgesel güvenlik mimarisine katkıda bulunacaktır."



İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

13.59 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yapılan müzakereler sonrasındaki ilk açıklamasında ülke içinde ayrışmaya yol açacak mesajlardan kaçınılması konusunda uyardı.

13.17 İran medyası, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf başkanlığındaki heyetin, Bürgenstock kasabasında 18 saat süren yoğun müzakerelerin ardından bugün İsviçre'den ayrıldığını bildirdi.

13.08 Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasında İsviçre'de yapılan barış müzakerelerine ilişkin açıklama yaparak, "Görüşmeler olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştirilmiş ve 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya ulaşılması için yol haritası üzerinde mutabakat sağlanması, siyasi denetim sağlayacak bir Yüksek Düzeyli Komite kurulması ve daha fazla teknik görüşmelere başlanması dahil olmak üzere umut verici ilerlemeler kaydedilmiştir" dedi.

10.53 İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) eski Direktörü Ronen Bar'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunduğu sırada olası İran tehdidi sebebiyle apar topar ülkeden çıkarıldığı iddia edildi.

10.42 İran'ın, ABD ile imzaladığı mutabakat zaptına ilişkin İsviçre'de gerçekleştirilen görüşmelerde varılan uzlaşı üzerine Lübnan'daki ateşkesi izlemek için kurulacak yeni mekanizmaya temsilci göndereceği bildirildi.

08.54 İran ile ABD ve İsrail arasında 28 Şubat'ta başlayan savaşta en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Bender Abbas'ta günlük yaşam çatışmaların durmasıyla normale döndü.

06.22 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İran heyetlerinin İsviçre'nin Burgenstock kasabasında yürüttüğü müzakerelerin ilk turu ile ilgili olarak, "Pakistan ve Katar'ın yorulmak bilmeyen arabuluculuğu, Lübnan Savaşı'nı sona erdirme yolunda büyük bir ilerleme sağladı" açıklamasında bulundu. Diğer konularda da aşama kaydedildiğine işaret eden Arakçi, "Petrol ve petrokimya ihracatına yönelik kısıtlamalar kaldırıldı, abluka sona erdirildi, dondurulmuş bazı varlıklar serbest bırakıldı ve İran için kapsamlı bir yeniden inşa ve kalkınma planı başlatıldı" ifadelerini kullandı.

05.42 İsviçre'de yapılan ABD-İran müzakerelerinin ilk turu sona erdi. Arabulucular Pakistan ve Katar tarafından yapılan ortak açıklamada, görüşmelerin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştirildiği belirtilerek, "Daha ileri teknik görüşmeler için bir mekanizmanın oluşturulması da dahil olmak üzere cesaret verici ilerlemeler kaydedilmiştir" denildi.