İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2021 Pazar / 6 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,058
  • EURO
    9,6752
  • ALTIN
    460.376
  • BIST100
    1408.14
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD: Navalnıy ölürse bunun Rusya'ya karşı sonuçları olacaktır
Dünya

ABD: Navalnıy ölürse bunun Rusya'ya karşı sonuçları olacaktır

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın hapiste iken hayatını kaybetmesi durumunda bunun Moskova'ya karşı sonuçları olacağını söyledi.

AA18 Nisan 2021 Pazar 17:55 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 17:55
ABONE OL

CNN'de yayımlanan "State of the Union" programına konuşan Sullivan, ABD-Rusya ilişkilerini ve Navalnıy'ın durumunu değerlendirdi.

Sullivan, Rus muhalif Navalnıy'ın bozulan sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri endişeyle izlediklerini belirterek, "Bay Navalnıy'ın hapisteyken başına geleceklerden kendilerinin sorumlu olduğunu Rus hükümetine ilettik ve Rusya uluslararası toplum tarafından sorumlu tutulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Eğer Bay Navalnıy ölürse bunun sonuçlarının olacağını kendilerine söyledik." diyen Sullivan, Moskova'ya karşı ne gibi adımlar atacaklarını şu anda kamuoyu önünde tartışmayacağını ancak böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde bunun net bir şekilde ortaya konacağını ifade etti.

Cezaevinde açlık grevine başladığı belirtilen Navalnıy'ın böbrek yetmezliği sorunuyla karşı karşıya kaldığı yönündeki haberler Amerikan medyasına yansımıştı.

ABD yönetimi, daha önceki pek çok açıklamasında da Navalnıy'ın sağlığından Rus hükümetinin sorumlu olduğunu dile getirmiş ve bu konuda gereken adımları atacağı mesajını vermişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.