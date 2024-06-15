İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2024 Cumartesi / 9 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7878
  • EURO
    35,1602
  • ALTIN
    2457.99
  • BIST100
    10471.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD, NRM'yi terör örgütü olarak tanıdı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin, İsveç merkezli İskandinav Direniş Hareketini (NRM) ve 3 liderini 'Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist' olarak tanıdığını duyurdu.

AA15 Haziran 2024 Cumartesi 11:08 - Güncelleme:
ABD, NRM'yi terör örgütü olarak tanıdı
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin etnik nedenlere dayanan şiddet tehdidinden endişe duyduğu belirtildi.

ABD'nin, Avrupalı ortaklarıyla istişare sonrası NRM'nin terör örgütü olarak tanınması kararı aldığı kaydedilen açıklamada, hareketin ve 3 liderinin "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" olarak tanındığı bildirildi.

Örgüt üyelerinin siyasi muhaliflere, protestoculara ve gazetecilere karşı şiddet içeren saldırılar düzenlediği vurgulanan açıklamada, NRM'nin "bıçaklı dövüş" gibi şiddet içerikli eğitimler düzenlediği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu örgüt, Norveç, Danimarka, İzlanda ve Finlandiya'da da şubeleri bulunan, İsveç'teki en büyük Neonazi grubu olarak tanımlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.