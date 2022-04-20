ABD, nükleer enerji santrallerine 6 milyar dolar ayıracak

Biden'ın, Kasım 2021'de imzaladığı altyapı paketi kapsamında ayırılacak fonlarla kapanma tehlikesi bulunan nükleer enerji santrallerinin kurtarılması hedefleniyor.

ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün başlatılan "sivil nükleer kredi programı" ile finansal zorluk yaşayan nükleer santral sahiplerine fon sağlanacağı aktarıldı.

Planın ikinci parçası olarak ise ekonomik riskler nedeniyle kapatılan santrallerin yeniden kullanıma açılması hedefleniyor.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemizdeki nükleer enerji santralleri, karbonsuz elektrik ihtiyacımızın yarısından fazlasına katkıda bulunuyor. Başkan Biden, temiz enerji hedeflerimize ulaşılması için bu santrallerin açık kalmasını sağlayacaktır." ifadesini kullandı.