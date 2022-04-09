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Dünya

ABD onayladı! O ülkeler ile ilişikler askıya alındı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin, Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı.

AA9 Nisan 2022 Cumartesi 17:42 - Güncelleme: 9 Nisan 2022 Cumartesi 17:42
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Biden'ın, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı üzerine bu ülkeyle normal ticari ilişkileri askıya alma kararının ardından Kongre'de hazırlanan ve onaylanan tasarı nihai onay için Biden'ın önüne geldi.

Temsilciler Meclisinde 17 Mart'ta, Senato'da 7 Nisan'da kabul edilen tasarı, Biden'ın da imzasıyla yasalaştı.

Yasa, ABD'nin, Rusya ve Belarus'a çok daha yüksek gümrük vergisi koymasına, birçok ürünün ihracat ve ithalatına yasak getirmesine ve ABD ile bu ülkeler arasındaki tüm ticari aktivitelerin önemli ölçüde zorlaşmasına imkan tanıyor.

Biden, geçen ay Ukrayna savaşından dolayı Rusya'nın artık "en ayrıcalıklı ülkeler" listesinden çıkarıldığını ve bu ülkeyle "normal ticari ilişkileri" askıya aldıklarını duyurmuştu.

Sürecin resmi olarak başlaması ve tamamlanması için Kongre harekete geçmişti.

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