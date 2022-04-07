İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2022 Perşembe / 6 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7453
  • EURO
    16,0913
  • ALTIN
    916.128
  • BIST100
    2345.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD onayladı! O ülkelerle ilişkiler askıya alındı
Dünya

ABD onayladı! O ülkelerle ilişkiler askıya alındı

ABD Senatosu, ABD'nin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı.

AA7 Nisan 2022 Perşembe 18:47 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 18:47
ABONE OL

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları üzerine bu ülkeyle normal ticari ilişkileri askıya alma kararının ardından harekete geçen Kongre'den yeni adım geldi.

Kongre onayı gerektiren sürecin ilk adımında Temsilciler Meclisinde 17 Mart'ta 8 Cumhuriyetçi vekilin "hayır" oyuna karşı 424 vekilin "evet" oyu ile onaylanan tasarı bugün sürecin ikinci adımı olarak Senato Genel Kurulunda oylandı.

ABD'nin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını onaylayan yasa tasarısı, Senatodaki 100 senatörün tamamının "evet" oyunu alarak kabul edildi.

Yasa tasarısı, ABD Başkanı Biden'ın imzasıyla yasalaşacak ve ABD'nin bu iki ülkeye çok daha yüksek gümrük vergisi koymasına, birçok ürünün ihracat ve ithalatına yasak getirmesine ve ABD ile bu ülkeler arasındaki tüm ticari aktivitelerin önemli ölçüde zorlaşmasına imkan tanıyacak.

Biden, geçen ay Ukrayna savaşından dolayı Rusya'nın artık "en ayrıcalıklı ülkeler" listesinden çıkarıldığını ve bu ülkeyle "normal ticari ilişkilerini" askıya aldıklarını duyurmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.