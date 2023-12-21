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Dünya

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine Irak'ta roketli saldırı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne dün roketli saldırı düzenlediğini duyurdu.

IHA21 Aralık 2023 Perşembe 14:25 - Güncelleme:
ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine Irak'ta roketli saldırı
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Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üsler hedef alınmaya devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Anbar ilindeki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü'ne dün yerel saatle 07.30 sıralarında 122 milimetrelik roketle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı sonucu maddi hasar veya can kaybı yaşanmadığı ifade edilen açıklamada, roketin fırlatıldığı noktanın tespit edildiği ve olay yerine Irak güvenlik güçlerinin sevk edildiği bildirildi. Açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin bölgede fırlatma rampasının bulunduğu aracı ele geçirdiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye saldırılarının başlamasının ardından Irak ve Suriye'de ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin bulunduğu üslere yönelik saldırılar artmaya başladı. Saldırıların çoğunu İran yanlısı Şii milis grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi adlı grup üstlendi.

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