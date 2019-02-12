'ABD öncülüğündeki koalisyon saldırısında 70 sivil öldü'
Suriye Arap Haber Ajansı, (SANA) ABD öncülüğündeki koalisyon savaş uçaklarının Irak sınırına yakın bir bölgeye düzenlediği hava saldırında 70 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.
- DHA
Haberde, Deyrezzor kırsalının güneydoğu kırsalındaki el Bağuz Köyüne düzenlenen saldırıda 70 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi. Ajans, koalisyon tarafından 'DEAŞ'a karşı' yapıldığı belirtilen saldırıda, kamptaki sivillerin hedef alındığını yazdı.
ABD öncülüğündeki koalisyon ise bölgenin DEAŞ kontrolünde olduğunu iddia ediyor.
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