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Dünya

ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'de füze fırlatma mevzilerini vurdu

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'de kısa menzilli roketler için kullanılan fırlatma mevzilerini vurduğu bildirildi.

AA5 Ocak 2022 Çarşamba 12:52 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 12:57
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ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada, Suriye'nin doğusunda ABD askerleri tarafından kullanılan tesise yönelik tehdit oluşturan kısa menzilli füze mevzilerinin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, fırlatma mevzilerinin Suriye'nin "Yeşilköy bölgesi yakınlarında tehlike oluşturduğu" ve meşru müdafaa amacıyla vurulduğu aktarıldı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby de yaptığı açıklamada, söz konusu alanların Yeşilköy'e yönelik saldırılarda kullanılacağına inanmak için nedenlerinin olduğunu ve bölgedeki insanları korumak için her zaman meşru müdafaa hakkına sahip olduklarını kaydetti.

Kirby, fırlatma alanlarını hangi grubun kullanmayı planlamış olabileceği konusunda yorum yapamayacağını söyledi.

Deyrizor bölgesindeki Yeşilköy, ABD askerleri tarafından kullanılan bir tesis.

Suriye'nin doğusunda ABD'nin büyük ölçüde At-Tanf üssü ile Yeşilköy arasında yaklaşık 900 asker bulundurduğu tahmin ediliyor.

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