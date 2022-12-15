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Dünya

ABD onlarca şirketi kara listeye aldı

ABD Ticaret Bakanlığı, ABD'nin teknolojik varlıklarından yararlanmalarını kısıtlamak için 36 Çinli şirketi yaptırım listesine dahil etti.

IHA15 Aralık 2022 Perşembe 22:13 - Güncelleme:
ABD onlarca şirketi kara listeye aldı
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ABD, Çin'e karşı yeni bir yaptırım kararı aldı. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Çinli çip üreticisi Yangtze Memory Technologies (YMTC) ve 35 Çinli şirketin yaptırım listesine eklendiği belirtildi.

Ayrıca Çinli 21 kuruluşa uygulanan yasak ile ABD'li olmayan şirketlerin belirli miktarda ABD teknolojisi içeren ürünleri Çinli şirketlere ihraç etmesi de yasaklanacak. ABD'li şirketler, Çin'deki müşterilerine ürün ihraç ederken artık alınması daha zor olan lisanslara sahip olmak zorunda kalacak.

ABD Ticaret Bakanlığı yetkilisi Alan Estevez karar ile ilgili yaptığı açıklamada, "ABD ulusal güvenliğini korumak için Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz kararları geliştiriyoruz. Çin'in askeri modernizasyon ve insan hakları ihlalleri için yapay zeka, gelişmiş bilgi işlem ve ticari olarak mevcut diğer güçlü teknolojilerden yararlanma yeteneği kısıtlanıyor" ifadelerini kullandı.

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