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ABD ordusu bombaladıkları Aynularab'ın güneyindeki üsse geri döndü

Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu, Aynularab'ın güneyindeki üssüne yeniden yerleşmeye başladı.

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Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab (Kobani) ilçesinin güneyindeki üssünü boşaltan ABD ordusu, yeniden üs kurma çalışmasına girdi.
 
ABD ordusunun sevk ettiği 50 kadar zırhlı araç ile çok sayıda Irak plakalı tır, Suriye'nin kuzeyindeki M4 kara yolundan Aynularab'ın güneyinde yer alan Sırrin beldesine ulaştı.
 
Beldedeki silolar bölgesindeki eski üslerine giden askeri araçlar, buraya yerleşti.
 
ABD askerleri, daha önce boşalttıkları ve tahrip ettikleri üssü yeniden kurmak için çalışmalara başladı.
 
AA, dün az sayıdaki ABD askerinin Sırrin beldesine ulaşarak bekleyişe geçtiğini duyurmuştu.
 
Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sırrin'de ve yakınlarındaki Sebit köyünde ABD'nin üsleri vardı. ABD, bu üsleri Barış Pınarı Harekatı sırasında boşaltmıştı.
 
ABD ordusu bugün ayrıca, Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol bölgesinde durdurduğu devriyeleri yeniden başlatmıştı.

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