ABD ordusu duyurdu! DEAŞ lideri Ebu Yusuf öldürüldü

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) X hesabından yapılan paylaşımda, ABD güçlerinin dün Suriye'ye hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Paylaşımda, CENTCOM güçlerinin Suriye'nin Deyrizor bölgesinde düzenledikleri hava saldırısında, DEAŞ lideri Ebu Yusuf ile bir örgüt mensubunun öldürüldüğü kaydedildi.

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, DEAŞ'ın Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG terör örgütünün kontrolü altındaki hapishanelerdeki 8 bin mensubunu kaçırmayı amaçladığını iddia ederek bunun için çalışan "lider ve görevlilerin agresif bir şekilde hedef alınacağını" belirtti.

Bu saldırının, daha önce Suriye rejimi ve Ruslar tarafından kontrol edilen bir bölgede gerçekleştirildiğine de dikkat çekildi.