Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman, bir Air National Guard uçağı ile gerçekleştirilen sevkıyatı doğrulamış, uçakta COVID-19 test sürecinde kullanılan “swablar” taşındığını açıklamıştı.
ABD Hava Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda ise, "ABD Hava Kuvvetleri, İtalya’nın virüsten en çok etkilenen bölgesi olan Lombardy bölgesinde konuşlu İtalyan Copan Diagnostics şirketi tarafından üretilen Covid-19 test kitlerini ABD’ye ulaştırdı." ifadelerine yer verildi.
Airmen unload COVID-19 testing swabs at the Memphis @AirNatlGuard Base, TN, March 19, 2020. Approximately 500,000 testing swabs and supplies were flown from Aviano Air Base, Italy, to the FedEx hub in Memphis, to be distributed to medical facilities across the U.S. #COVID19USAF pic.twitter.com/WHNc4SZKxc— U.S. Air Force (@usairforce) March 21, 2020
ABD ordusunun pandemik müdahale çabalarına verdiği desteği artırdığı için önümüzdeki günlerde benzer misyonlar beklendiği vurgulandı.
star.com.tr