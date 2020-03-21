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Dünya

ABD Hava Kuvvetleri, İtalya'dan 500 bin koronavirüs test kiti sevkiyatını tamamladı

Geçtiğimiz günlerde ABD Hava Kuvvetleri'nin İtalya'dan ABD'nin Memphis ve Tennessee eyalaetlerine 500 bin adet Covid-19 test kiti sevkiyatı gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. ABD hava kuvvetleri bugün yaptığı açıklamada, kitlerin ABD'ye ulaştığını duyurdu.

21 Mart 2020 Cumartesi 17:21 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 17:24
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Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman, bir Air National Guard uçağı ile gerçekleştirilen sevkıyatı doğrulamış, uçakta COVID-19 test sürecinde kullanılan “swablar” taşındığını açıklamıştı.

ABD Hava Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda ise, "ABD Hava Kuvvetleri, İtalya’nın virüsten en çok etkilenen bölgesi olan Lombardy bölgesinde konuşlu İtalyan Copan Diagnostics şirketi tarafından üretilen Covid-19 test kitlerini ABD’ye ulaştırdı." ifadelerine yer verildi.

ABD ordusunun pandemik müdahale çabalarına verdiği desteği artırdığı için önümüzdeki günlerde benzer misyonlar beklendiği vurgulandı.

star.com.tr

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