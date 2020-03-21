21 Mart 2020 Cumartesi 17:21 - Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 17:24

Pentagon sözcüsü Jonathan Hoffman, bir Air National Guard uçağı ile gerçekleştirilen sevkıyatı doğrulamış, uçakta COVID-19 test sürecinde kullanılan “swablar” taşındığını açıklamıştı.

ABD Hava Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda ise, "ABD Hava Kuvvetleri, İtalya’nın virüsten en çok etkilenen bölgesi olan Lombardy bölgesinde konuşlu İtalyan Copan Diagnostics şirketi tarafından üretilen Covid-19 test kitlerini ABD’ye ulaştırdı." ifadelerine yer verildi.

ABD ordusunun pandemik müdahale çabalarına verdiği desteği artırdığı için önümüzdeki günlerde benzer misyonlar beklendiği vurgulandı.

star.com.tr