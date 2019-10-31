17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7196
  • 6,3832
  • 278.093
  • 98468.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Sınırda neler oluyor? ABD ordusu Suriye'nin kuzeyine asker gönderdi

Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı sırasında Suriye'nin kuzeyinden çekilen ABD ordusu, bazı unsurlarını bölgeye yeniden soktu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Önceki gün başlayan hareketlilikte, 8 zırhlı araçta 30 kadar ABD askeri, Kamışlı ilçesinin güneybatısındaki eski Tel Baydar üssüne geldi. ABD bu üssü, Barış Pınarı Harekatı başladığında diğer üsler gibi boşaltmıştı.
 
Bugün Tel Baydar'dan araçlarıyla hareket eden ABD askerleri, konvoylarındaki boş tırlarla, M4 karayolu üzerinde Tel Temır ve ardından Ayn İsa ilçesine ulaştı.
 
ABD askerlerinin geçişi sırasında, M4 yolu üzerindeki rejim unsurları geri çekildi.
 
Ayn İsa'dan yol almaya devam eden ABD askerleri, Sırrin beldesine ulaşarak bekleyişe geçti.
 
Sırrin, Suriye-Türkiye sınırındaki Aynularab ilçesinin güneyinde yer alıyor.
 
Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sırrin'de ve yakınlarındaki Sebit köyünde ABD'nin üsleri vardı. ABD, bu üsleri Barış Pınarı Harekatı sırasında boşaltmıştı.

Pentagon paylaştı! İşte operasyon anı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Yusuf İslam'ı kabul etti

Başkan Erdoğan Yusuf İslam'ı kabul etti

İstanbul'da sağanak yağış! Yollar göle döndü!

İstanbul'da sağanak yağış! Yollar göle döndü!

MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu

MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu

Ankaragücü genel kurulunda yumruklar konuştu!

Ankaragücü genel kurulunda yumruklar konuştu!

'Cumhurbaşkanımız bizi şereflendirdi'

'Cumhurbaşkanımız bizi şereflendirdi'

FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandı

FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandı

İstanbul'da trafik felç! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da trafik felç! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

Tel Abyadlılar yanan evlerinin üzüntüsünü yaşıyor

Tel Abyadlılar yanan evlerinin üzüntüsünü yaşıyor
 

POPÜLER HABERLER

Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler

Şans getirmesi için kendilerini ineklere ezdirdiler

Teröristlerden hain tuzak! TSK böyle imha etti

Teröristlerden hain tuzak! TSK böyle imha etti

Baskıdan bunalan Düşes'e eltisinden tavsiye

Baskıdan bunalan Düşes'e eltisinden tavsiye

Bakan Akar Suriye sınırının sıfır noktasında...

Bakan Akar Suriye sınırının sıfır noktasında...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA