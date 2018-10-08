ABD ordusu Vietnam Savaşı’nda nükleer silah kullanacaktı

New York Times gazetesinin gizliliği kaldırılan askeri arşiv belgelerine dayandırdığı haberine göre, ABD’nin Vietnam’daki birliklerinin komutanı General William Westmoreland, 1968’de Kuzey Vietnam’a saldırmak için Güney Vietnam’a nükleer silahların sevkıyatını içeren Fracture Jaw kod adlı operasyonu başlattı.

General Westmoreland’in planından haberdar olan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Walt W. Rostow, o zamanki ABD Başkanı Lyndon B. Johnson’u planlanan saldırı konusunda bilgilendirdi. Bunun üzerine Johnson operasyonu durdurma talimatı verdi. Johnson’un Vietnam Savaşı’nın Çin’in de katılabileceği ‘kapsamlı bir çatışmaya’ dönüşmesinden korktuğu belirtildi.

(Güneş)