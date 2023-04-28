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Dünya

ABD ordusunda 2022 mali yılında 8 bin 942 ''cinsel saldırı'' ihbarı yapıldı

ABD ordusunda 2022 mali yılında 8 bin 942 'cinsel saldırı' ihbarı yapıldığı ortaya çıktı.

AA28 Nisan 2023 Cuma 00:20 - Güncelleme:
ABD ordusunda 2022 mali yılında 8 bin 942 ''cinsel saldırı'' ihbarı yapıldı
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2022 mali yılına ait "cinsel saldırı" raporunu yayımladı.

Buna göre, orduda asker, sivil personel, diğer sivil ve yabancı ordu mensuplarından Amerikan askerlerine yönelik 8 bin 942 cinsel saldırı ihbarı yapıldı.

Söz konusu ihbarlardan 5 bin 941'i ilgili komutanlık ve kolluk kuvvetlerine bildirilmiş vakalar iken, 3 bin 1 ihbar ise henüz gizliliği kaldırılmamış ancak tıbbi ve psikolojik desteğin verildiği vakalar olarak kayıtlara geçti.

İhbarlardan 7 bin 958'i askerlerden, 44'ü sivil bakanlık personelinden, 14'ü sözleşmeli personelden, 698'i diğer sivillerden ve 41'i yabancı ülke askerlerinden gelirken, 187 ihbarın kaynağı belirtilmedi.

2021 mali yılında toplam cinsel saldırı ihbarı 8 bin 866 olurken, 2022 mali yılında alınan 8 bin 942 ihbarın 3 bin 928'si sonuçlandırıldı. Bu sonuçlandırılan ihbarlardan 3 bin 188'i ilgili komutanlık tarafından ele alındı.

2 bin 117'si hakkında komutanlık yeterli kanıt elde ederken, bin 31'i adli mercilere havale edildi, 40'ı ise asılsız çıktı.

  • abd ordusu
  • cinsel saldırı

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