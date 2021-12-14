ABD ordusunda büyük kriz! Emre itaatsizlikten görevden alındılar

AA 14 Aralık 2021 Salı 11:45 - Güncelleme: 14 Aralık 2021 Salı 11:45

ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Ann Stefanek, dün yaptığı açıklamada, aşı olmadığı için tasfiye edilen 27 personelin genç ve düşük rütbeli kişiler olduğunu ve tıbbi, idari ya da dini bir muafiyet talebinde de bulunmadıklarını belirtti.

Stefanek, Hava Kuvvetlerinin aşı nedeniyle ilk kez tasfiye işlemi yaptığını kaydetti.

ABD Hava Kuvvetlerinin, aşı olmaları için personeline tanıdığı süre 2 Kasım'da dolmuştu. 1 Kasım itibarıyla Hava Kuvvetleri personelinin yüzde 3'ünün aşı olmadığı, bunun yaklaşık 9 bin 800 askere tekabül ettiği tespit edilmişti.

Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadelerine aşılarını tamamlaması için verilen süre ise 28 Kasım'da sona ermiş ancak bu iki kuvvetten halen 11 bin 970'e yakın askerin aşı olmadığı bildirilmişti.

Kara Kuvvetleri için de aşılamada son tarih 25 Aralık olarak belirlenmişti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 24 Ağustos'ta orduya Kovid-19 aşısını yaptırma emri vermiş ancak görevin icrasını ilgili kuvvet komutanlıklarına bırakmıştı.

Oklahoma Valisi Kevin Stitt ise 3 Aralık'ta emrindeki Ulusal Muhafız birliğine yönelik Kovid-19 aşısı zorunluluğunu kaldırarak ABD Başkanı Joe Biden yönetimine dava açmıştı.