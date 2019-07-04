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ABD, Orta Doğu planı için yeni adımlar atmaya hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner, Orta Doğu barış planı için yeni adımlar atmaya hazırlandıklarını söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner, Orta Doğu barış planı kapsamında birkaç hafta içinde yeni adımlar atacaklarını açıkladı.

Beyaz Sarayın atacağı yeni adımlarla ilgili detaylar, ABD'ye yayın yapan Axios adlı haber sitesinde yer alan ve Kushner'in Arap ve İsrailli gazetecilerle yaptığı telekonferansa dayandırılan haberde paylaşıldı.

Habere göre, Arap ve İsrailli basın mensuplarına Bahreyn'deki son ekonomi çalıştayını değerlendiren Kushner, Filistin yönetiminin çalıştaya katılmamasından üzüntü duyduklarını ifade etti.

Barış planının bundan sonraki adımlarını birkaç hafta içinde açıklayacaklarını belirten Kushner, planın siyasi ayağının açıklanmasını İsrail seçimleri dolayısıyla ötelediklerini hatırlattı.

"Trump, Abbas'ı kişisel olarak seviyor"

Filistin'in çalıştaya katılmamasını "stratejik bir hata" olarak nitelendiren Kushner, özellikle Filistinlilerin bu süreçten zararlı çıkacağını savundu.

ABD Başkanı Trump'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı kişisel olarak sevdiğini belirten Kushner, "Filistin yönetimi için kapı her zaman açık. Eğer çılgınca şeyler söylemeyi bırakıp olaya dahil olurlarsa burada bir fırsat olduğunu göreceklerdir. Biz Devlet Başkanı Abbas'a saygı duyuyoruz, onun barış istediğine inanıyoruz ve ona bunu deneme fırsatı vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde ve Bahreyn'in ev sahipliğinde 25-26 Haziran'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayı, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olarak öne çıkmıştı.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de çalıştayı boykota davet etmişti. Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler toplantıya iştirak etmişti.

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