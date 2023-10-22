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Dünya

ABD, Orta Doğu'ya ek askeri birimler yolluyor

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD'nin Orta Doğu'daki kuvvetlerini daha da güçlendirmek için ilave destek sağlanacağını açıkladı. Austin, konuya ilişkin açıklamasında, 'İran ve vekil güçlerin Orta Doğu'daki faaliyetlerinin arttığı' ve bu nedenle bölgedeki ABD güçlerinin kuvvetlendirilmesi için ek destek sağlanacağını bildirdi.

AA22 Ekim 2023 Pazar 11:30 - Güncelleme:
ABD, Orta Doğu'ya ek askeri birimler yolluyor
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Söz konusu desteğin "bölgesel caydırıcılık çabalarını güçlendireceğini, bölgedeki ABD kuvvetlerinin güvenliğini arttıracağını ve İsrail'in savunmasına yardımcı olacağını" belirten Austin, ABD uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower grubunun halihazırda Doğu Akdeniz'de bulunan USS Gerald R. Ford uçak gemisi grubuna ilave güç olarak bölgeye yönlendirildiğini ifade etti.

Austin, ayrıca, ABD birliklerinin güvenliği için bölgede ek güçlerin konuşlandırılacağını ve Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemi bataryası gönderileceğini de kaydetti.

ABD ORDUSU, YEMEN, IRAK VE SURİYE'DEN GELEN SALDIRILARA KARŞI KOYDUĞUNU DUYURDU

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü General Pat Ryder, Yemen'de karadan fırlatılan, Kızıldeniz boyunca kuzey istikametine, potansiyel olarak İsrail'deki hedeflere doğru gittiği bilgisini paylaştığı 3 füzenin "potansiyel tehdit olarak algılanması" nedeniyle bölgede görevli USS Carney savaş gemisi tarafından vurulduğunu belirtmişti.

Ryder, 18 Ekim'de de ABD'nin Suriye'de bulunan askeri üssüne 2 İHA saldırısı düzenlendiğini, İHA'lardan birinin havada imha edildiğini ve diğerinin üsse isabet ederek hafif hasara neden olduğunu anlatmıştı.

Irak'taki ABD'ye ait Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne yönelik olası tehdide işaret ettiğini belirten Ryder, Irak ve Suriye'de İHA saldırılarında artış gözlendiğini ifade etti.

Ryder, ABD güçlerinin, Hamas-Filistin gerginliğinin daha geniş alana yayılmaması için "caydırıcı güç" olarak bölgede kalmayı ve İsrail'e destek vermeyi sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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