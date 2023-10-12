Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'e tam destek veriyor. Muhtemel kara operasyonu öncesi uçak dolusu mühimmatı İsrail'e gönderen Pentagon, donanmasındaki en büyük uçak gemisini de bölgeye konuşlandırdı. Washington'un desteğinin bununla sınırlı kalmayacağı, Amerikan özel birliklerinin Gazze'deki rehine kurtarma operasyonlarına katılacağı iddia edildi.

Hamas'a savaş ilan eden İsrail'e destek için bölgeye bir savaş gemisi ve uçak dolusu mühimmat gönderen Amerika Birleşik Devletleri bundan fazlasını yapmaya hazırlanıyor.

Amerikan haber sitesi Messenger'ın iki ordu yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Pentagon, Hamas'ın elindeki rehinelerin kurtarılması için bölgeye özel birlikler konuşlandırmaya hazırlanıyor.

Hamas'ın 150'den fazla İsrailliyi rehin aldığı, yaklaşık 20 Amerikalının da Gazze'ye kaçırılanlar arasında olduğu değerlendiriliyor.

İddiaya göre, Avrupa'daki üslerde konuşlu Amerikan özel kuvvetleri halihazırda alarm durumuna geçirildi.

Operasyona katılacağı öne sürülen elit "Delta Kuvvetleri" ile donanmaya bağlı "Seal Birlikleri" rehine kurtarma operasyonlarında uzmanlar.

Emir gelmesi halinde birliklerin saatler içinde İsrail'de operasyona başlayabileceği belirtildi.

Hamas saldırılarının ardından bir grup Amerikalı uzman, istihbarat paylaşımı ve olası rehine kurtarma operasyonunu planlanması için İsrail'e gitmişti.

Washington İsrail'e destek için ayrıca, bölgeye Amerikan donanmasının en yeni ve en gelişmiş uçak gemisi "USS Gerald R. Ford'u sevk etti.

Dünyanın en büyük savaş gemisi, 90 uçak taşıma kapasitesine sahip.

USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisi de önceden planlanmış görevi kapsamında Avrupa'ya doğru yola çıktı. Pentagon, ihtiyaç olması halinde geminin İsrail açıklarına konuşlandırılabileceğini söyledi.