'ABD Pakistan'a bir dolar bile vermemeli'

The Atlantic'e konuşan Haley göreve geldiği Ocak 2017'den bu yana yaşadıklarını anlattı.

Göreve geldiğinde dikkatini çeken ilk konunun ABD'nin dış yardımları olduğunu ifade eden Haley, dış yardımlara ilişkin detayların yer aldığı bir kitap hazırlayarak ABD Başkanı Donald Trump'a sunduklarını söyledi.

Dış yardımların BM'de yapılan oylamalarla belirlenen ülkelere verildiğine dikkati çeken Haley, "Benim bu konudaki düşüncem, yardım yaparken sadece BM'de yapılan oylamaya göre karar vermememiz yönünde. 'Amerika'ya ölüm' diyen ülkelere yardım yollamamalıyız. Arkamızdan işler çevirip yapmak istediklerimizi engellemeye çalışanlara yardım yollamamalıyız. Ortağımız olmak istemeyenlere yardım yollamamalıyız." ifadelerini kullandı.

Birçok ülkenin ABD ile iş birliği yapmak istediğini ve dış yardımlar konusunda bu durumu da göz önünde bulundurmak gerektiğini vurgulayan Haley, ABD'nin Pakistan'a yaptığı yardıma ilişkin şunları kaydetti:

"Mesela Pakistan'a milyarlarca dolar para verdik ama onlar hala teröristlere güvenli liman olmaya devam ediyor ve bu teröristler bizim askerlerimizi öldürüyor. Bunu kabul edemeyiz. ABD, Pakistan'a kendine çekidüzen verene kadar bir dolar bile vermemeli. Bunlar çok küçük paralar değil. Onlara para vermeden önce 'Ordunuza ve terörle mücadelenize yardım etmemiz için önce şu konuları düzeltin' dememiz gerekiyor."

Haley, dış yardımların iyi niyet gösteren ülkelere verilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Teröre destekten yardımlar kesilmişti

Trump yönetimi daha önce de terörle mücadele ettiği gerekçesiyle Pakistan'a yapılan maddi yardımları kesmişti.

Ocakta ABD'den yapılan açıklamada, Pakistan'ın bazı terör örgütleri için güvenli bölge olduğu ve bu örgütlerin Afganistan'da saldırılarda bulunduğu iddia edilmişti. Bu dönemde Pakistan'a yapılan 255 milyon dolarlık (yaklaşık 1,3 milyar lira) askeri yardımın kesildiğini açıklayan ABD, daha sonra da ağustosta iki ülke arasında yapılan 97 askeri eğitim programının iptal edildiğini duyurmuştu.

Aynı dönemde Koalisyon Destek Fonunun yapacağı 500 milyon dolarlık yardım da Kongre tarafından askıya alınmıştı.

Pakistan haziranda da Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) tarafından teröre destek verdiğine ilişkin iddialar neticesinde gri listeye alınmıştı.

FATF'in 37 üyesinden sadece Türkiye ve Çin bu karara ret oyu vermişti.

Eylülde ise ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamayla Pakistan'a verilecek 300 milyon dolarlık (yaklaşık 1,6 milyar lira) yardımın iptal edildiği duyurulmuştu.