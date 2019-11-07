ABD petrole konuyor, Esad seyrediyor

Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye’de YPG/PKK adına kurmak istediği terör koridoru projesi çöken ABD, yönünü ülkedeki tek kazanımı olan petrollere çevirdi. Askerlerini bölgeden çekmeyi arzulayan Başkan Donald Trump, Pentagon’un ısrarı üzerine Suriye petrollerinin gaspına ilişkin öneriyi kabul etti. Doğal kaynakları üzerine işgal planları yapılan Esad rejimiyse sessizliğini koruyor.

800 ASKER KORUYACAK

Associated Press (AP) ajansının haberine göre, Trump ile Pentagon yetkililerinin geçen Cuma günü gerçekleştirdiği toplantıda Suriye’ye Amerikan askerlerinin sevkiyatı konusunda anlaşmaya varıldı. Karar uyarınca yüzlerce Amerikan askerinin, Deyrizor ve Haseke arasında uzanan YPG/PKK kontrolündeki yaklaşık 150 kilometrelik bölgeye konuşlandırılacağı kaydedildi. ABD Savunma Bakanlığı yeni görev için Suriye’de kaç askerin kalacağı bilgisini vermedi. AP’ye konuşan üst düzey ABD’li yetkiliyse 200’ü ülkenin güneyindeki Suriye-Irak-Ürdün sınırında yer alan El Tanf Üssü’nde olmak üzere 800 askerin bölgeye gönderileceğini söyledi. Söz konusu askerlerin ana hedefinin Suriye petrollerini korumak olduğu belirtildi.

TEK ÇEKİNCE RUSYA

ABD’li yetkili, Trump’ın kararına gerekçe olarak ‘terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye devam etmek’, ‘İran’ın bölgedeki nüfuzuna karşı koymak’ ve ‘YPG/PKK ile ortaklığa devam etmek’ gibi hedeflerin gösterileceğini dile getirdi. Pentagon’un doğal kaynakların egemenliğini geri almak isteyen Esad rejimi ve destekçisi Rus güçlerden çekindiğini aktaran yetkili, Savunma Bakanlığı’nın şimdiden petrollerin gaspına hukuki altyapı oluşturmak adına araştırmalara başladığını ifade etti. AP’nin haberinde Suriye petrollerine konmak için Pentagon’un gerekirse YPG’yi meşrulaştıracağı ve teröristleri doğal kaynakların sahibi gibi göstereceği öne sürüldü. Trump’ın açıklamalarıyla ABD’nin Suriye petrollerini gasp planları haftalardır kamuoyunda tartışılırken, kaynakların doğal sahibi konumundaki Esad rejiminden tepki gelmedi. Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü gözeten terörle mücadele operasyonlarına tepki vermekte gecikmeyen Şam, ABD’ye karşı açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Jeffrey Türkiye’ye geliyor