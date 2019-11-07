ABD petrole konuyor, Esad seyrediyor
Başkan Donald Trump, petrollerin gaspı için ABD askerlerinin Suriye’ye sevkine yeşil ışık yaktı. Pentagon operasyona hukuki gerekçe ararken, petrol gaspına dair Esad rejiminden hala herhangi bir açıklama gelmedi.
Barış Pınarı Harekatı ile birlikte Suriye’de YPG/PKK adına kurmak istediği terör koridoru projesi çöken ABD, yönünü ülkedeki tek kazanımı olan petrollere çevirdi. Askerlerini bölgeden çekmeyi arzulayan Başkan Donald Trump, Pentagon’un ısrarı üzerine Suriye petrollerinin gaspına ilişkin öneriyi kabul etti. Doğal kaynakları üzerine işgal planları yapılan Esad rejimiyse sessizliğini koruyor.
800 ASKER KORUYACAK
Associated Press (AP) ajansının haberine göre, Trump ile Pentagon yetkililerinin geçen Cuma günü gerçekleştirdiği toplantıda Suriye’ye Amerikan askerlerinin sevkiyatı konusunda anlaşmaya varıldı. Karar uyarınca yüzlerce Amerikan askerinin, Deyrizor ve Haseke arasında uzanan YPG/PKK kontrolündeki yaklaşık 150 kilometrelik bölgeye konuşlandırılacağı kaydedildi. ABD Savunma Bakanlığı yeni görev için Suriye’de kaç askerin kalacağı bilgisini vermedi. AP’ye konuşan üst düzey ABD’li yetkiliyse 200’ü ülkenin güneyindeki Suriye-Irak-Ürdün sınırında yer alan El Tanf Üssü’nde olmak üzere 800 askerin bölgeye gönderileceğini söyledi. Söz konusu askerlerin ana hedefinin Suriye petrollerini korumak olduğu belirtildi.
TEK ÇEKİNCE RUSYA
ABD’li yetkili, Trump’ın kararına gerekçe olarak ‘terör örgütü DEAŞ ile mücadeleye devam etmek’, ‘İran’ın bölgedeki nüfuzuna karşı koymak’ ve ‘YPG/PKK ile ortaklığa devam etmek’ gibi hedeflerin gösterileceğini dile getirdi. Pentagon’un doğal kaynakların egemenliğini geri almak isteyen Esad rejimi ve destekçisi Rus güçlerden çekindiğini aktaran yetkili, Savunma Bakanlığı’nın şimdiden petrollerin gaspına hukuki altyapı oluşturmak adına araştırmalara başladığını ifade etti. AP’nin haberinde Suriye petrollerine konmak için Pentagon’un gerekirse YPG’yi meşrulaştıracağı ve teröristleri doğal kaynakların sahibi gibi göstereceği öne sürüldü. Trump’ın açıklamalarıyla ABD’nin Suriye petrollerini gasp planları haftalardır kamuoyunda tartışılırken, kaynakların doğal sahibi konumundaki Esad rejiminden tepki gelmedi. Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğünü gözeten terörle mücadele operasyonlarına tepki vermekte gecikmeyen Şam, ABD’ye karşı açıklama yapmaktan kaçınıyor.
Jeffrey Türkiye’ye geliyor
ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye’ye gelecek. ABD Dışişleri Bakanlığı Jeffrey’nin 8 ve 9 Kasım’da İstanbul ve Ankara’da olacağını duyurdu.
YPG/PKK İŞGAL ETTİ, PENTAGON YÖNETİYOR
ABD tarafından desteklenen terör örgütü YPG/PKK Suriye’nin en önemli doğal kaynaklarını 2016’dan bu yana adım adım ele geçirdi. Teröristler halihazırda verimli tarım arazileri de dâhil olmak üzere, Suriye’nin petrol, doğalgaz ve su kaynaklarını kontrol ediyor. Deyrizor bölgesinin doğusundaki 10’dan fazla petrol sahası YPG/PKK’nın kontrolü altında bulunuyor. Bu sahalara ek olarak, Rakka ve Haseke bölgelerinde bulunan petrol yataklarının tamamı YPG tarafından kontrol edilmekte. Sadece Deyrizor’un doğusundaki petrol yatakları, ülkenin sahip olduğu tüm enerji kaynaklarının yüzde 30’una tekabül ediyor. Teröristler, Konoko Gaz Tesisleri de dahil Suriye’nin tüm enerji kaynaklarının dörtte üçüne yakın bir kısmını kontrol ederken, kaynaklar üzerindeki tasarrufsa ABD güçlerine ait.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.