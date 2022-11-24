ABD petrolü seçti! ''PKK ve PYD'ye istediğinizi yapın''

Suriye ve Irak kuzeyine düzenlenen Pençe-Kılıç Harekâtı'nın 'süresi' ve 'sahası' Türkiye'nin inisiyatifinde şekillenirken hedefleri itibarıyla da 'mesajlar' içeriyor. Suriye'nin kuzeyinde güvenli koridor dışında kalan Aynel Arab, Tel Rıfat ve Irak'ın kuzeyinde Asos gibi adreslere operasyon yapılmasıyla, terör örgütünün nerede ve kimin topraklarında olursa olsun Türkiye'ye zarar verdiği müddetçe inlerinde yok edileceği mesajı veriliyor.

Suriye ve Irak kuzeyine düzenlenen Pençe-Kılıç Harekâtı'nın 'süresi' ve 'sahası' Türkiye'nin inisiyatifinde şekillenirken hedefleri itibarıyla da 'mesajlar' içeriyor. Bölgeye hakim uzmanların değerlendirmesine göre harekat, TSK'nın sahip olduğu askeri güçle terör örgütlerine ve destekçilerine önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Suriye'nin kuzeyinde güvenli koridor dışında kalan Aynel Arab, Tel Rıfat ve Irak'ın kuzeyinde Asos gibi adreslere operasyon yapılmasıyla, terör örgütünün nerede ve kimin topraklarında olursa olsun Türkiye'ye zarar verdiği müddetçe inlerinde yok edileceği mesajı veriliyor.

ABD PETROLÜ SEÇTİ

Uzmanlar harekatla ABD'ye de önemi mesajlar verildiğini belirtiyor. Bu kapsamda ABD'nin kontrolünde olan Hasake'de eğitilen teröristlerin eğitim alanları vuruldu, Kamışlı'da petrol tesisi vuruldu ve son olarak Deyrizor'a hava operasyonu yapıldı. Devam eden süreçte TSK, Suriye'de PKK işgali altındaki petrol bölgelerini vurunca, ABD, "Türkiye'nin kendisini savunma hakkı var" açıklaması yaptı. ABD'nin bu açıklamasının, 'Petrol bölgelerine dokunmayın, PKK ve PYD'ye istediğinizi yapın' anlamına geldiği değerlendiriliyor.

İRAN'A ASOS GÖNDERMESİ

Irak'ın kuzeyinde 140 km derinde bulunan Asos'a inilmesinin ise hem bölücü örgüt elebaşlarına hem de Pençe-Kilit Harekâtlarından kaçarak sığındıkları İran'a mesaj olarak değerlendiriliyor. TSK'nın, Irak kuzeyinde nisan ayında başlattığı Pençe Kilit Harekâtı'yla PKK'nın kalbi olarak görülen Zap Vadisi kontrol altına alınmıştı. Mehmetçik, Pençe-Kılıç Harekatı'yla birlikte bu bölgelere operasyonların süreceğinin sinyalini de verdi.

HAVA HAREKATLARI ÖNEMLİ

Asos'un Pençe-Kılıç Harekatı'ndan önce Ekim ayında da vurulduğunu belirten Tebriz Araştırmaları Enstitüsü Uzmanı Dr. Babek Şahit, son operasyonların çok daha vurucu ve terör örgütü açısından yıkıcı mahiyette olduğunu söyledi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Şahit, "Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısının en önemli sacayağını hava gücü oluşturuyor. Burada İHA ve SİHA'lar kritik rol oynuyor. Dolayısıyla hava araçlarının kullanımındaki koordinasyon çok önemli. Türkiye, bu koordinasyonu sağlama noktasında oldukça tecrübeli" dedi.

İNLERİ YERLE BİR EDİLİYOR

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütlerinin bulunduğu bölgelerin çok namlulu roketatarla vurulduğu anları paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gün gelir asil milletimiz için kalkan, gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz. Ülkemiz ve milletimiz için her zaman kahramanca ve fedakarca görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetleri'miz, teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.