Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD piyasaları 13-14 ayın en düşük seviyelerine geriledi

New York borsasında endeksler, haftanın ilk işlem gününde sert değer kaybıyla 13-14 ayın en düşük seviyelerine geriledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kapanışta, Dow Jones Endeksi yüzde 2,11 azalışla 23.592,98 puana, Standard&Poor's (S&P) 500 Endeksi yüzde 2,08 kayıpla 2.545,94 puana ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,27 düşüşle 6.753,73 puana indi.

Bu sonuçlarla, yıllık kayıplarını artıran endekslerden S&P 500 son 14 ayın, Dow Jones ise son 13 ayın en düşük seviyelerini gördü. Nasdaq Teknoloji Endeksi ise Şubat 2018'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Son dönemde düşüş eğilimine giren endekslerin yönü üzerinde genel olarak küresel büyümeye yönelik endişeler, ABD-Çin ticaret savaşına yönelik belirsizlikler ve ABD Merkez Bankasının (Fed) beklenen faiz artışının etkili olduğu öngörülüyor.

Ayrıca, Teksas eyaletindeki federal bir hakimin cuma akşamı "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası"nın (ACA) geçersiz olduğuna hükmetmesi, sağlık şirketlerinin hisselerinde pazartesi günü yaşanan düşüşte belirleyici olduğu belirtiliyor.  

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ölü taklidi yapan kurt avcılara saldırdı

Ölü taklidi yapan kurt avcılara saldırdı

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

Dudak uçuklatan kazançlar: YouTuberlar ayda bakın ne kadar kazanıyor

Dudak uçuklatan kazançlar: YouTuberlar ayda bakın ne kadar kazanıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA