ABD piyasaya petrol sürmeye hazırlanıyor

Reuters 2 Mart 2022 Çarşamba 09:24 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 09:24

Rusya'nın petrol ticareti, Batı'lı devletlerin Rus şirketlerine, bankalarına ve şahıslara yaptırımlar uygulamaya başlamasının ardından kargaşa ile karşı karşıya kaldı.

Petrol ticareti yaptırımlardan muaf bırakıldı, ancak alıcılar yaptırımları ihlal etmekten çekinerek Rusya'daki ham petrolden kaçınıyor.

Yatırımcılar arz kesintilerinin artması yönünde fiyatlama gerçekleştirirken, IEA'nın piyasaya petrol süreceği haberleri ham petrol vadeli işlemlerindeki yükselişi durdurma konusunda işe yaramadı. Brent ham petrolü, varil fiyatı 7 dolar artarak 104.97 dolar ile 2014'ten bu yana görülen en yüksek seviyeden kapandı.

ABD Enerji Bakanlığı, 31 IEA üyesinin bir araya geldiği olağanüstü bakanlar toplantısının ardından, piyasaya sürülmesi planlanan petrolün yarısının ABD'den geleceğini belirtti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, IEA toplantısından sonra yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e atıfta bulunarak, "Başkan Putin'in eylemleri sonucunda küresel enerji arzında gerçekleşen kesintileri sınırlamak için elimizdeki her aracı kullanmaya hazırız" dedi.

IEA İcra Direktörü Fatih Birol da, enerji piyasalarındaki mevcut durumun "çok ciddi olduğunu ve tüm dikkatimizi talep ettiğini" söyledi.

Birol yaptığı açıklamada, "Küresel enerji güvenliği tehdit altında ve toparlanmanın kırılgan olduğu bir aşamada dünya ekonomisini risk altında bırakıyor" dedi.