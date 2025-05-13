İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mayıs 2025 Salı / 16 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7912
  • EURO
    43,4581
  • ALTIN
    4051.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD: PKK'nın silah bırakması medeniyet için bir zaferdir
Dünya

ABD: PKK'nın silah bırakması medeniyet için bir zaferdir

ABD Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararından memnun olduklarını belirterek, 'Bu terör örgütünün silah bırakması medeniyet için bir zaferdir.' açıklamasını yaptı.

AA13 Mayıs 2025 Salı 22:22 - Güncelleme:
ABD: PKK'nın silah bırakması medeniyet için bir zaferdir
ABONE OL

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, düzenlediği basın brifinginde, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Pigott, "ABD'nin, PKK'nın bu kararında bir etkisinin olup olmadığı" yönündeki soruya net yanıt vermekten kaçınırken, Türk ve ABD'li diplomatlar arasındaki diplomatik görüşmelerin detaylarına girmeyeceğini söyledi.

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

ABD'li sözcü, "PKK'nın, Amerika Birleşik Devletleri tarafından yabancı terör örgütü olarak tanımlanan örgütü dağıtma niyetine ilişkin yaptığı son açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

PKK'nın kurulmasından sonraki süreçte on binlerce kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çeken Pigott, "Bu terör örgütünün silah bırakması medeniyet için bir zaferdir. ABD'nin umudu, bu açıklamanın bölgede istikrarın artmasına yol açmasıdır." değerlendirmesini yaptı.

  • silah bırakma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.