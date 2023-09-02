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Dünya

ABD polisi 'araçtan in' uyarısına uymayan hamile kadını öldürdü! İşte o anlar

ABD'nin Ohio eyaletinde 24 Ağustos'ta polisin 'araçtan in' uyarısına uymayan Afrika kökenli hamile bir kadın silahla vurularak öldürüldü. O anların görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı.

IHA2 Eylül 2023 Cumartesi 12:59 - Güncelleme:
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ABD'de polis şiddetinin sonu gelmiyor. Ohio eyaletine bağlı Colombus kentinde 24 Ağustos'ta polisler, 21 yaşındaki hamile ve Afrika kökenli olan Ta'Kiya Young'un aracını hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir mağazanın otoparkında durdurdu. Polislerin defalarca araçtan inmesini istediği Young, "Neden? Bunu yapmayacağım. Beni vuracak mısın?" şeklinde karşılık verdi. Young aracını hareket ettirince polislerden biri aracın ön camına ateş etti. Young yaralanırken, kontrolden çıkan araç duvara çarparak durdu. Polisler yaralı kadını dışarı çıkarabilmek için aracın camını kırdı. Hamile kadın ve karnındaki bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tepki çeken müdahalenin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı, silahını ateşleyen polis idari izne çıkarıldı. Hamile kadının vurulduğu anların görüntüsü ise kamuoyuyla paylaşıldı. Kadının ailesi yaptığı açıklamada, yaşanan olayın "açıkça suç teşkil eden bir eylem" ve "önlenebilir" olduğunu ifade etti.

6 ve 3 yaşındaki 2 çocuk annesi olan kadının Kasım ayında doğum yapacağı öğrenildi.

  • ABD polisi
  • cinayet
  • saldırı

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