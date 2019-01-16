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ABD polisinden İranlı gazeteciye tutuklama

İran medyası, ABD polisinin Lambert–St. Louis Uluslararası Havaalanı’nda Press TV çalışanı ABD doğumlu İranlı bir kadın gazeteciyi gözaltına alarak tutukladığını duyurdu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD polisi, İran Radyo Televizyon Kurumu'na (IRIB) bağlı İngilizce yayın yapan Press TV çalışanı ABD doğumlu İranlı bir kadın gazeteciyi Lambert–St. Louis Uluslararası Havaalanı’nda gözaltına alıp tutukladı.
 
Press TV’de yer alan habere göre, ABD’ye hasta kardeşi ve diğer akrabalarını ziyaret etmek için giden Marzieh Hashemi isimli gazeteci ve televizyon sunucusu, Lambert–St. Louis Uluslararası Havaalanı’nda pazar günü gözaltına alınarak FBI tarafından Vaşington’daki bir gözaltı tesisine sevk edildi.
 
Kendisine karşı herhangi bir resmi suçlama olmadığı belirtilen Hashemi, ailesine verdiği bilgiye göre, gözaltı merkezinde kötü muamele gördü ve başörtüsü isteği dışında çıkarıldı. Helal besine erişiminin reddedildiği ileri sürülen Hashemi’nin günlerdir ekmek ve krakerle yaşadığı belirtildi.

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