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Tepki çeken insanlık dışı görüntülerin ardından 'özür' açıklaması

ABD´de atlı 2 polis memuru, gözaltına aldıkları siyahi bir adamı önce kelepçeledi, ardından ellerine bir ip bağlayarak götürdü. O görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

  • DHA
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Olay, ABD´nin Texas eyaletindeki Houston şehrinin güneyindeki Galveston bölgesinde meydana geldi. 2 polis memuru, kelepçeledikleri evsiz siyahi adamın ellerine ip bağlayarak gözaltına aldı. Ardından atlarına binen polisler, elleri iple bağlı adamı sokakta yürüttü. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, 2 atlı polisin, Donald Neely´i (43) kelepçeli ve ellerinden iple bağlı şekilde götürdükleri görüldü. Görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.
 
`HAYVAN MUAMELESİ´
 
Donald Neely´nin akrabası Christin Neely, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Donald´ın 8 çocuk babası ve evsiz olduğunu, akli dengesinin de yerinde olmadığını belirtti ve Donald´ın, `beceriksiz´ polis memurları tarafından `hayvan´ muamelesi gördüğünü söyledi.
 
`POLİS ŞEFİNDEN AÇIKLAMA´
 
Polis Şefi Vernon Hale III, yaptığı açıklamada, "Memurlarımızın bu olay kötü karar verdiklerini ve gözaltı mahallindeki bir nakil aracını bekleyebilirlerdi. Memurların gözaltı sırasında herhangi bir kötü niyeti yoktu. Ancak bu tekniğin kullanılmasını önlemek için politikayı derhal değiştirdik ve daha uygun yöntemler için tüm eğitim ve prosedürleri gözden geçireceğiz" dedi.

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