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ABD polisleri, gözaltına aldıkları şüpheliyi ölümüne darp etti

ABD´de polisin, gözaltına aldığı gence sert müdahalesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olurken, olaya karışan polis memurları hakkında soruşturma başlatıldı.

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Olay, ABD´nin New Jersey eyaletinde yer alan Dover şehrinde yerel saat ile 02:00 civarı aranan bir kişinin polise ihbar edilmesi üzerine meydana geldi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, daha önce bir suçtan aranan 19 yaşındaki Cyprian Luke, arkadaşları ile dövme yaptırmaya gittiği sırada çevredekilerin kendisini tanıması üzerine polise ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kimlik kontrolü yaparak Luke´un aradıkları kişi olduğunu tespit etti ve Luke´u gözaltına almaya çalıştı. Polisin ifadesine göre Luke´un gözaltı sırasında polise direndiği belirtildi.
 
Çevredeki bir kişi tarafından kayda alınan görüntülerde ise Luke´un gözaltına alındığı sırada polis tarafından boğazının sıkıldığı, yumruklandığı ve yerde sürüklenerek götürüldüğü görülüyor.
 
Olay sonrası basına açıklamada bulunan Luke´un "Beni ambulansa sürüklediler çünkü yürüyemiyordum" dediği belirtilirken, kardeşinin ise "Luke´a biber gazı sıktılar. Luke polise direnmiyordu bile. Sadece yüzünü korumaya çalışıyordu, çünkü polis memurları onu yumrukluyordu" ifadelerine yer verildi.
 
Öte yandan polisin yaptığı açıklamada ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve olaya karışan polis memurlarının ücretli izne ayrıldığı bilgisine yer verildi.

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