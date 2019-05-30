27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8786
  • 6,5548
  • 243.457
  • 90.011
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD: Politikamız İran'ın petrol satışlarını sıfıra indirmek

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, 'Başkan Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun politikası İran'ın petrol satışlarını sıfıra indirmektir. Bu konuda da herhangi bir muafiyet söz konusu değil. Bir yıl önce birçok kişi, tek taraflı yaptırımların işe yaramayacağını söylemişti fakat yaradı. Birçok kişi, dünyanın ABD'nin bu yatırımlarına uymayacağını söylemişti fakat uydular. Bölgenin daha istikrarlı ve huzurlu olması için Arapların İran ile mücadele konusunda hemfikir olmalarının önemini vurgulamaya devam edeceğiz' dedi.

  • AA
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, İran'a uygulanan yaptırımlardan hiçbir ülkenin muaf tutulmayacağını ve politikalarının İran petrol satışını "sıfıra indirmek" olduğunu söyledi. 
 
Sözcü Ortagus, bakanlıkta düzenlenen haftalık olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 
 
ABD'nin uyguladığı yaptırımlar kapsamında İran'dan petrol alan Hindistan veya Çin gibi ülkelere muafiyet uygulanıp uygulamayacağı sorusuna cevap veren Ortagus, şunları söyledi:
 
"Başkan Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun politikası İran'ın petrol satışlarını sıfıra indirmektir. Bu konuda da herhangi bir muafiyet söz konusu değil. Bir yıl önce birçok kişi, tek taraflı yaptırımların işe yaramayacağını söylemişti fakat yaradı. Birçok kişi, dünyanın ABD'nin bu yatırımlarına uymayacağını söylemişti fakat uydular. Bu konuda en agresif Avrupa şirketleri ve bankaları bile İran'dan çıktılar ve yaptırımlarımıza uydular. İran'a uyguladığımız yaptırımlara uyulmasını bu yönetimin en büyük başarılarından biri olarak görüyoruz."
 
Ortagus, bugün Suudi Arabistan öncülüğündeki İran ile devam eden gerginliklerin masaya yatırıldığı acil durum toplantısına ilişkin görüşlerinin sorulması üzerine, Suudi Arabistan'ın, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (GCC) üyeleriyle bölgesel tehditleri ele alan girişimlerde bulunmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bölgenin daha istikrarlı ve huzurlu olması için Arapların İran ile mücadele konusunda hemfikir olmalarının önemini vurgulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
 
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Hürmüz Boğazı yakınındaki boru hattına ve tankerlere yapılan saldırıların ardından acil durum zirvesi çağrısında bulunmuş, Mısır, Filistin, Kuveyt, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler toplantıya katılacağını duyurmuştu. 

PKK´lı teröristler böyle teslim oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD: Politikamız İran'ın petrol satışlarını sıfıra indirmek

ABD: Politikamız İran'ın petrol satışlarını sıfıra indirmek

Sivas'ta aşırı yağış sonrası sitenin istinat duvarı çöktü

Sivas'ta aşırı yağış sonrası sitenin istinat duvarı çöktü

Binali Yıldırım, iftarda gazetecilerle buluştu

Binali Yıldırım, iftarda gazetecilerle buluştu

Rusya'nın uluslararası rezervleri 500 milyar dolara yaklaştı

Rusya'nın uluslararası rezervleri 500 milyar dolara yaklaştı

'Bu dönem, muhataplarımızın büyük ve güçlü Türkiye'ye alışma, sindirme, kabullenme dönemidir'

'Bu dönem, muhataplarımızın büyük ve güçlü Türkiye'ye alışma, sindirme, kabullenme dönemidir'

Başkan Erdoğan Putin ile Japonya'daki G-20 zirvesinde bir araya gelecek

Başkan Erdoğan Putin ile Japonya'daki G-20 zirvesinde bir araya gelecek

L-UMTAS, tam isabetle vurdu

L-UMTAS, tam isabetle vurdu

Bu Türkiye gerçekten çok farklı!

Bu Türkiye gerçekten çok farklı!
 

POPÜLER HABERLER

PKK´lı teröristler böyle teslim oldu

PKK´lı teröristler böyle teslim oldu

Hurda klasik otomobilleri onarıp, satıyor

Hurda klasik otomobilleri onarıp, satıyor

Emekliye yeni intibak sürprizi

Emekliye yeni intibak sürprizi

Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan veda mesajı

Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Engin Altan Düzyatan'dan veda mesajı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA