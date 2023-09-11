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Dünya

ABD, Putin'in Kuzey Kore lideri Kim'le görüşmesini ''yardım dilenmek'' şeklinde yorumladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planlanan görüşmesini 'yardım dilenmek' olarak değerlendirdi.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 22:57 - Güncelleme:
ABD, Putin'in Kuzey Kore lideri Kim'le görüşmesini ''yardım dilenmek'' şeklinde yorumladı
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Putin'in G-20 Zirvesi'ne katılmamasının kendisinin oluşturduğu "uluslararası dışlanmış kişi statüsünden" kaynaklandığını savunan Miller, Putin-Kim Jong-un görüşmesini çok yakından takip edeceklerini dile getirdi.

Miller, "(Putin'in) Kendi ülkesinin uzunluğu kadar bir yol katederek dışlanmış bir devlet yetkilisiyle görüşmesini, kazanacağını iddia ettiği bir savaş için yardım dilenmek olarak nitelendiriyorum." diye konuştu.

Kuzey Kore'den Rusya'ya olası bir silah transferinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal edeceğinin altını çizen Miller, halihazırda Rusya ve Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların bulunduğunu, gerekli olması halinde ilave yaptırımlar uygulanacağını söyledi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim'in, Rusya Devlet Başkanı Putin'in davetiyle yakında Rusya'yı ziyaret edeceği bildirilmişti. Ziyaretin "gelecek birkaç gün içerisinde" gerçekleşeceği ifade edilmişti.

Kim, son olarak 2019'da Rusya'yı ziyaret ederek Vladivostok şehrinde Putin'le görüşmüştü.

  • dışişleri
  • Putin-Kim görüşme
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