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Dünya

ABD resmen duyurdu! İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşmasında ilerleme sağlandı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail ve Hizbullah arasında BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasını sağlayacak ateşkes anlaşmasında ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

IHA18 Kasım 2024 Pazartesi 22:34 - Güncelleme:
ABD resmen duyurdu! İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkes anlaşmasında ilerleme sağlandı
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İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail ve Hizbullah arasında BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanmasını sağlayacak ateşkes anlaşmasında ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

YAZILI CEVAP VERDİLER

Lübnan basını, Lübnan'ın ABD'nin ateşkes önerisine yazılı cevap verdiğini aktardı. ABD basınında yer alan haberlerde ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı ve Lübnan Özel Temsilcisi Amos Hochstein'ın anlaşma ile ilgili kısa süre içerisinde Lübnan'ı ziyaret edeceği belirtildi.

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