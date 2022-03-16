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Dünya

ABD resmen onayladı! Putin'e yönelik yeni karar

ABD Senatosu tarafından kabul edilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'savaş suçlusu' olarak tanımlayan karar tasarısı, Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarının soruşturulmasını öngörüyor.

AA16 Mart 2022 Çarşamba 06:48 - Güncelleme: 16 Mart 2022 Çarşamba 06:48
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Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'in öncülüğünde 20'den fazla senatörün imzasıyla Senato Genel Kuruluna getirilen tasarı, Putin'i savaş suçlusu olarak tanımlamasıyla dikkati çekti.

Genel Kuruldaki sözlü oylamayla kabul edilen ve bağlayıcılığı olmayan karar tasarısında, Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya askeri saldırılar düzenleyen Rus ordusunun savaş suçu işlediği ve bunları uluslararası kurumların soruşturması gerektiği ifadeleri yer aldı.

Ukrayna'daki savaş konusunda Rusya'ya karşı birlikte hareket eden Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler tasarıya tam destek verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD yerel saatiyle çarşamba sabahı 09:00'da (TSİ 16:00) ortak oturumda Kongre üyelerine hitap etmesi bekleniyor.

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