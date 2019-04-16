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ABD, Romanya’da THAAD füze savunma sistemini kullanacağını açıkladı

ABD ordusu THAAD füze savunma sistemi bataryalarından birinin Romanya’ya gönderilmesini planladığını açıkladı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Avrupa Komutanlığı 11 Nisan'da yaptığı açıklamada, "NATO’nun talebi üzerine Savunma Bakanı, bu yaz NATO balistik füze savunmasını (BMD) desteklemek üzere ABD Ordusu Terminali Yüksek İrtifa Bölgesi Savunma sistemini (THAAD) Romanya'ya gönderecek." denildi.
 
Sistemin Romanya’ya gönderilmesinin planlandığı 2019 yaz mevsimi, planlı bir yükseltme için Romanya'da da bulunan ABD Aegis Ashore füze savunma sahasının kapatılması ile aynı zamana denk geliyor.
 
THAAD sistemi, Aegis Ashore'unkine benzer bazı yeteneklere sahiptir. Bundan dolayı Aegis sisteminin geçici olarak askıya alınmasının bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olabilir.
 
Ordu, 2019 yılının başlarında, yedi batarya ve 40 fırlatıcı için yaklaşık 200 THAAD roketi edinmişti. ABD Füze Savunma Ajansı THAAD'ı, atmosferin hemen içinde ve dışında bir balistik füzeyi vurabilen kara konuşlu bir unsur olarak nitelendiriyor.

YPG/PKK´nın Suriye´nin kuzeyindeki tünellerindeki görüntüleri

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