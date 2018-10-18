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Zaharova: ABD Rus diplomatların vizelerini bilerek geciktiriyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD´nin Rus diplomatlara vize verilmesini geciktirdiğini söyledi.

  • DHA
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD´nin Rus diplomatlara vize verilmesini geciktirerek ve isteyerek Rusya'nın diplomatik ve konsolosluk kurumlarının çalışmalarına engel olduğunu söyledi.

Zaharova, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD hükümeti isteyerek Rusya'nın diplomatik ve konsolosluk temsilcilerinin çalışmalarına engel oluyor, bunu birkaç aydır sürdürüyor, hatta bir aydan daha uzun sürdüğü olaylar da var. ABD yeni çalışanlara ülkeye giriş izni verilmesini geciktiriyor" dedi.

Basın toplantısındaki açıklamalarına Zaharova şöyle devam etti: "Vizelerin reddedilmesi artık düzenli bir hal aldı. Bu Rusya´nın New York´daki BM daimi temsilciliğini kapsıyor. Bu kuruluşun merkez binasının Amerika topraklarında yerleştirilmesine ilişkin anlaşma gereğince Washington yabancı devletlerin faaliyetlerinin kesintisiz yürütülme koşullarının sağlanması için sorumluluk aldı." 

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