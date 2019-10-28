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ABD Rus öğrenciyi sınır dışı etti 

ABD’de casusluk suçlamasıyla tutuklanan Rus vatandaşı Maria Butina, Florida’da tutulduğu cezaevinden serbest bırakmasının ardından Moskova’ya döndü.

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Federal Cezaevleri Bürosu, Tallahassee Federal Cezaevi’nde 15 aydan fazla süreyle hapis yatan Butina’nın cuma günü serbest kalmasının ardından vakit kaybetmeden sınır dışı edildiğini bildirdi. Başkent Moskova’da havalimanında babası ve Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından çiçekle karşılanan Burina, “Rusya asla teslim olmaz” dedi. Washington’daki Amerikan Üniversitesi’nde öğrenim görmek için 2016’da bu ülkeye öğrenci vizesiyle giden Butina, geçen yıl yabancı bir hükümet adına casusluk faaliyetlerine karışmaktan suçlu bulunmuştu. 30 yaşındaki genç kadın, aralarında ABD Ulusal Tüfek Derneği’nin (NRA) de bulunduğu bazı muhafazakar grupların içine sızdığı ve Rusya’nın menfaatlerine katkıda bulunduğu iddia edilmişti. 

 

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