21 Şubat 2022 Pazartesi 17:13 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 17:45

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin 'Güvenlik Konseyi' toplantısında konuştu.

Vladimir Putin, "Rusya her türlü çabayı gösteriyor" derken, "Rusya sorunları barışçıl yolla çözmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

PUTİN: SOMUT BİR TEHDİTLE KARŞI KARŞIYAYIZ

"Güvenliğimiz için gereken koşulların sağlanmasını istiyoruz" diyen Rusya Devlet Başkanı, "Somut bir tehditle karşı karşıyayız" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise, "NATO, 'Açık Kapı' politikası nedeniyle talepleri reddetti" derken, "Güvenlik endişelerimiz gözardı ediliyor" şeklinde konuştu.

Putin: Somut bir tehditle karşı karşıyayız

RUSYA VE ABD DIŞİŞLERİ BAKANLARI 24 ŞUBAT'TA GÖRÜŞECEK

Lavrov konuşmasında, "NATO'nun doğuya yayılma çabasını önleme çabalarımız sürecek" derken, "Blinken benimle görüşmeye hazır olduğunu söyledi" ifadelerine yer verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'li mevkidaşı Blinken ile 24 Şubat'ta Cenevre'de görüşeceğini sözlerine ekledi.