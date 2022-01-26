ABD, Rusya'nın güvenlik tekliflerine bugün yazılı verecek

AA 26 Ocak 2022 Çarşamba 17:58 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 17:58

CNN'in üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Joe Biden yönetimi bugün Rusya'ya güvenlik tekliflerine ve ABD'nin tavsiyelerine ilişkin yazılı bir yanıt gönderecek.

Yetkililer, ABD'nin yanıtında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in odak noktası olan Ukrayna'nın NATO'ya katılması konusuna değinilmeyeceğini belirtti.

Yanıtta, ABD'nin Rusya ile çalışmak istediği genel alanlar detaylı şekilde anlatılacak.

ABD'nin tavsiyelerini yazılı bir formatta iletmesinin Rusya ile müzakere kapılarını açacağına inandıklarını ifade eden yetkililer, yine de bu durumun Putin'in muhatap olmayı isteyip istememesine bağlı olduğunu kaydetti.

- RUSYA'NIN GÜVENLİK GARANTİLERİ TEKLİFLERİ

Rusya, ABD ve NATO'ya aralık ayında ilettiği güvenlik garantileri konulu anlaşma tekliflerinde, NATO'nun genişlemesinden vazgeçilmesine dair taahhüt istemişti.

ABD'nin eski Sovyetler Birliği ülkelerinde ve NATO üyesi olmayan ülkelerde askeri üs kurmaması, herhangi bir askeri faaliyette bulunmak için bu ülkelerin altyapısını kullanmaması ve bu ülkelerle askeri iş birliği yapmaması talepleri de taslak anlaşma metinlerinde yer alıyor.

Rusya'nın teklifinde, nükleer silahların ülkelerin kendi toprakları dışında konuşlandırılmaması ve ulusal topraklar dışında konuşlandırılan bu tür silahların geri çekilmesine yönelik maddeler de bulunuyor.