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Dünya

ABD, Rusya'nın Poltava saldırısını kınadı

ABD Başkanı Joe Biden, Rus ordusunun Ukrayna'nın Poltava kentine düzenlediği ve 51 kişinin ölümüne yol açan füze saldırısını kınadı.

AA4 Eylül 2024 Çarşamba 09:32 - Güncelleme:
ABD, Rusya'nın Poltava saldırısını kınadı
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Biden, Rusya'nın Poltava'ya yönelik saldırısına ilişkin yazılı açıklamasında, Rus füzelerinin Ukrayna'da bir askeri eğitim tesisini ve bir hastaneyi vurarak 50'den fazla kişinin ölümüne, onlarca kişinin yaralanmasına neden olduğunu belirterek, "Bu içler acısı saldırıyı mümkün olan en güçlü şekilde kınıyorum." ifadesini kullandı.

Biden, saldırıyı "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özgür bir halkın iradesini kırmaya yönelik çirkin bir girişimi" olarak nitelendirdi.

ABD'nin Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceğini vurgulayan Biden, "Hiç kuşkunuz olmasın, Rusya bu savaşta galip gelemeyecek. Ukrayna halkı kazanacaktır. Bu trajik günde ve her gün ABD onların yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün Rusya'nın Poltava'ya füze saldırısı düzenlediğini, saldırı sonucu bir enstitünün kısmen yıkıldığını ve yanındaki hastanenin de hasar gördüğünü kaydetmişti.

Zelenskiy, Rus ordusunun füze saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 51'e, yaralıların sayısının da 271'e yükseldiğini bildirmişti.

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