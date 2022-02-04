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Dünya

ABD Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için video düzenleyebileceği uyarısında bulundu

ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmek için bahane olarak kullanmak üzere sahnelenmiş bir saldırının gösterildiği bir propaganda videosu da dahil olmak üzere çeşitli yöntemler planladığı belirtildi.

Reuters4 Şubat 2022 Cuma 09:13 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 09:13
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ABD istihbaratı, Rusya'nın olası bir saldırıya bahane olarak Ukrayna'ya veya müttefiği ülkelere ait gibi görünen ekipman ve bir patlamanın sonuçlarını gösteren sahnelenmiş bir video kullanabileceğini düşünüyor.

Kremlin ise Amerikan askeri birliklerinin bölgede konuşlandırılmasına tepki gösteriyor.

2014 yılında Kırım'ı Ukrayna'dan alan ve ülkenin doğusundaki ayrılıkçıları destekleyen Rusya, Ukrayna sınırına yaklaşık 100,000 asker yerleştirirken, NATO'dan da Kiev'in asla örgüt üyesi olmayacağına dair söz vermesini ve bir dizi güvenlik taahhüdü talep ediyor.

ABD, Ukrayna'nın yakın zamanda NATO üyesi olma olasılığının çok düşük olduğunu, ancak ülkenin kendi geleceğine kendisinin karar vermesi gerektiğini söyledi.

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