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ABD, Rusya'ya yeni yaptırım paketi getirdi

ABD hükumeti, geçtiğimiz yıl eski Rus ajanının İngiltere'de zehirlenmesinden sorumlu Rusya'ya yeni yaptırım paketi getirdi.

  • İHA
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ABD hükumeti, Rusya’ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasını devreye soktu. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yaptırımların İngiltere’de geçtiğimiz yıl eski Rus ajanı Sergey Skripal’in zehirlenmesi nedeniyle yaptırımların uygulandığının altı çizildi. Ayrıca Rusya’nın, Amerikan “Kimyasal ve biyolojik silah kontrolü hakkında kanunu” kapsamında teminat sağlayamaması işaret edildi. Yaptırımlar kapsamında uluslararası finans kuruluşları, Rusya'ya kredi, finansal veya teknik desteklerini uzatamayacak. ABD bankaları, Rusya hükümetine gıda ya da diğer ziraî ürünlerin satın alınması dışında kredi veremeyecek. 
 
RUSYA: PROVOKASYON
 
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararını “provokasyon” olarak nitelendirerek, “Rusya'yı dış ve iç politikasını değiştirmeye ve ABD'nin dünya egemenliğine yönelik girişimleri için kendi çıkarlarını terk etmeye zorlama girişimleri tamamen başarısız olmuştur” dedi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, “Rus-Amerikan ortaklığı denilen şeyin kalıntılarının, Rusya ile ilişkileri yalnızca ABD içindeki politik mücadelede araç olarak kullananların talepleri yüzünden kurban edilmesi üzücü” diye konuştu. 
 
ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan başkanlık kararnamesinde, Skripal suikastıyla ilgili Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağı belirtildi. 

Polisten ibretlik ceza!

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